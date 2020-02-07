30 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 30 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı - Son Dakika

30 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü beldesindeki Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde 7 Şubat 1990'da meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü beldesindeki Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde 7 Şubat 1990'da meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

Kayadüzü'nde hayatını kaybeden işçilerin isminin yazılı olduğu anıt önünde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, 30 yıl önce yaşamını yitiren madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Çocuklarının rızkını temin için evlerinden ayrılan madencilerin yerin 700 metre altında hayatlarını kaybettiğini anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Madenciler ve toplum için bu facia şunu ifade ediyor, ekmek parasını kazanmak ne kadar meşakkatlidir, her yönüyle bir ibrettir, her yönüyle de bir imtihandır. Bölge madenciliği bu kazalara, bu acılara rağmen çalışmaya, ülkeye kömür üretmeye devam edecek. Bu ülkenin geleceğini düşünerek, kendi rızkımızı kazanmaya devam edeceğiz. Allah bu günleri bize bir daha yaşatmasın."

Ağabeyi İsmet Kartal'ı 30 yıl önceki grizu faciasında kaybeden Mehmet Kartal ise acılarının halen taze olduğunu ifade ederek, "Büyük acı yaşadık. Çünkü bir kardeşiniz gidiyor, canınız gidiyor. Bize bıraktığı bir oğlu ve bir kızı var." dedi.

Konuşmaların ardından ölen maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programı kapsamında, 16.00-24.00 vardiyası işçileri, aynı saatlerde çalışırken grizu patlaması sonucu ölen meslektaşları için dua ederek ocağa indi.

Programa, olayda yaşamını yitiren madencilerin aileleri ve yakınları ile işçiler katıldı.

30 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

Kayadüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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