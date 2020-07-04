30 yıl önce teğmeni şehit eden zanlılar Afrin'de yakalandı - Son Dakika

1990 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı.



Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili,16 Haziran 1990 tarihinde yapılan tahkikat evrakları ve görgü tanıklarının beyanlarında isimler geçen Salih Osman, Hacı Meyri Hasan ile Mehmet isimli 3 Suriye uyruklu şahsın yürütülen çalışmalar yerinin tespiti üzerine 2 Temmuz 2020 tarihinde planlanan operasyonla yakalanmışlardır. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile birlikte ülkemiz, suç unsurlarıyla mücadele azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiştir "ifadeleri kullanıldı. - HATAY