30 yıl sonra 19 Mayıs'ta, atabarı oynadılar - Son Dakika

SAMSUN 19 Mayıs Üniversitesi'nde 1990 yılında halk oyunları ekibinde yer alan öğrenciler, 30 yıl sonra sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Ekip, çektikleri video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.1990 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan 35 öğrenci ve 9 müzisyenden oluşan 19 Mayıs Üniversitesi Halk Oyuncuları Topluluğu ekibi, 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Ekip üyeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yıllar sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden buluştu. Evlerinde 'atabarı' oynayan ekip, hazırladıkları video ile de 10 Mayıs'ı kutladı. Videoda 1990 yılında kurulan ekibin o dönemki dansları da yer alıyor.