30 yıl sonra bir araya geldiler

Kütahya'nın Emet ilçesinde 1987-1993 yılları arasında görev yapan bürokratlar, yıllar sonra bir araya geldi.



Emet ilçesinde 1987-1993 yılları arasında kaymakamlık, jandarma komutanlığı, savcı ve hakim görevlerinde bulunan emekliler, 'Sevgi gecesi' adı altında bir araya geldiler.



Dönemin Kaymakamı Saim Eskioğlu, Savcı Fuat Özsoy, Hakim Hüdai Bayram, Jandarma Karakol Komutanı Mustafa Güler, Eski Mal Müdürü Yusuf Çıldır ve eşleri, yıllar sonra Emet Termal Resort Otel'de Emetli dostlarıyla buluştu.



Emet Termla Resort Otel Emeti Hatun Salonu'nda bir araya gelen ekibe, Emet Belediye Başkan Vekili Mehmet Düz, dönemin ilçe milli eğitim müdürü Muhsin Erensoy, Esnaf Kefalet Koopertifi Başkanı A.Kadir Ekmekçioğlu, sendika başkanları, halen belediye meclis üyesi olan Ramazan Altınsoy ve Emet adliye personeli de eşlik etti.



Organizasyonda katılımcılara madalya ve hediyeler takdim edildi. - KÜTAHYA