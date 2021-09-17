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30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi - Son Dakika

30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

17.09.2021 17:12

30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi.

30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

3 çocuk annesi Sema Büyükyabat'ın hedefi yüksek lisans yapmak

ÇORUM - Hitit Üniversitesi, 2020-2021 mezuniyet töreni öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden mezun olarak üniversiteyi birincilikle bitiren 52 yaşındaki Sema Büyükyabat, yaşam enerjisi ve gülen yüzüyle "okumanın yaşı yoktur" sözünü bir kez daha kanıtlamış oldu. 1987 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giren Büyükyabat, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İngilizce öğretmenliğini kazandı. Ancak ailesinin göndermemesi üzerine üniversiteye gidemeyen ve evlendikten sonra eğitimine ara veren Büyükyabat, 30 yıl sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi. 2017 yılında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazanan 3 çocuk annesi Büyükyabat, üniversiteyi birincilikle bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Evlendiği için eğitim hayatına ara veren ve 30 yıl sonra üniversite hayalini gerçekleştiren Büyükyabat, konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

1987 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini anlatan Büyükyabat, "Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İngilizce öğretmenliğini kazandım. Ama gidemedim. Sonra evlendim. Çocuklarım oldu.30 yıl boyunca onların eğitimine odaklandım. Zaman içerisinde çocuklarım büyüdü. Yaşamım yoluna girdi. Çocuklarım okulu bitirdikten sonra oğlum üniversiteye hazırlanırken bende üniversite sınavlarına girmeye karar verdim. Üniversite benim için özlemdi. Bir uhdeydi. Üniversiteye gidememek benim için çok büyük bir eksiklikti.

Sınava girdim. Sınavı kazanırsam açık öğretimden eğitimime devam ederim dedi. Başardım, sınavı kazandım. İkinci sınava girdim. Onu da başardım. Sonra Çorum'da üniversite var. Gidebilir miyim diye düşündüm. Eşimle konuştum. Eşimde çok destek oldu. Sonra tarih bölümüne kayıt yaptırdım. Hayatımın en büyük eksik kalan yönünü üniversitede tamamladım. Benim için çok güzel ve özel 4 yıldı. Hayallerimi gerçekleştirdiğim, mutlu olduğum bir hayat yaşadım. Allah nasip ederse bundan sonra da eğitim hayatımı devam ettirmek istiyorum" dedi.

Anne ve babası vefat ettiği için bugünleri göremediğini dile getiren Büyükyabat, "O dönemin şartlarında babam beni başla bir şehire göndermek istememişti. Ama muhakkak ki o dönemde beni lisede okuttu. Eğitim anlamında bugünleri onlara borçluyum" ifadelerini kullandı.

Başarısı sevgiye borçlu olduğunun altını çizen Büyükyabat, "Başarımı tabi ki çok isteyerek, çok severek nasıl derler mecbur olduğum için değil ama okula gitmek benim için büyük bir zevkti. Büyük bir heyecandı. Severek çalıştım. Herşeyi zamanında yaptım. Tarih bölümü sevdiğim bir alandı. Ancak bu adar seveceğimi, beni bu kadar mutlu edeceğini tahmin etmiyordum" şeklinde konuştu.

Konuşmasında gençlere de seslenen Büyükyabat, şunları kaydetti: "Genç arkadaşlarım kendi tecrübelerimden yola çıkarak şunu söylemek isterim. Lütfen zamanınızın, sahip olduğunuz güzel şeylerin, ailenizin, arkadaşlarınızın, hocalarınızın değerlerini bilin. Yaşanılan her günü bir fırsat bir nimet olarak görün ve kendinize sürekli yeni şeyler katmaya çalışın. Benim için çok özel olan üniversite hayatının bana kazandırdıkları o kadar çok ki anlatamam. Aldığım tarih eğitiminin yanı sıra her hocamdan, arkadaşlarımdan birşeyler öğrendim. Sadece akademik olarak değil sosyal, kültürel, ahlaki yönlerden de kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Olaylara, insanlara, hayata farklı açılardan bakmayı öğrendim. İnsanları ve olayları yaşadıkları zamanın şartlarına göre değerlendirmeyi, objektif olmayı, görünenin arkasındaki görünmeyeni, anlatılmak isteneni bilip tanımayı öğrendim"

Büyükyabat, hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversiteyi birincilikle bitiren Büyükyabat'a diplomamsı Vali Mustafa Çitfçi tarafından verilirken, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr . Ali Osman Öztürk'te altın hediye etti.

30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi
30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi
30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi
30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Hitit Üniversitesi, Yüksek Lisans, Üniversite, Çorum, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 30 yıl sonra hayalinin gerçekleştirdi... 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi - Son Dakika


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