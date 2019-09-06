- 30 yıl sonra sıcak yuvaya kavuştu

- Mersin'de, yokluk, ailevi sorunlar ve rahatsızlıkları nedeniyle 30 yıldır camilerde ve parklarda yaşayan 59 yaşındaki Fikret Yiğit, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle sıcak bir yuvaya kavuştu

- Son 15 yıldır Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki banklarda yatan Fikret Yiğit, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Konya'daki özel bir bakım merkezine yerleştirildi

MERSİN - Mersin'de yokluk, ailevi sorunlar ve rahatsızlıkları nedeniyle 30 yıldır camilerde ve parklarda yaşayan 59 yaşındaki Fikret Yiğit, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle yıllar sonra sıcak bir yuvaya kavuştu. Son 15 yıldır Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki banklarda yatan Fikret Yiğit, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Konya'daki özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Psikolojik rahatsızlıkları bulunan Fikret Yiğit, birlikte kaldığı anne ve babasının vefatının ardından ev kirasını ödeyemediği için bundan 30 yıl önce camilerde yatıp kalkmaya başladı. Tarsus kent merkezinde bulunan Fatih Mahallesi ve Beydeğirmeni Mahallesinde yaşayan vatandaşların ve esnafın yakından tanıdığı Yiğit, verilen desteklerle karnını doyurmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Yaklaşık 15 yıl önce açılan TAŞTİ'de bankların üzerinde yatıp kalkmaya başlayan ve sürekli burada kalan Yiğit'e bu kez otogar esnafı ve personeli sahip çıkmaya başladı. Hiç evlenmeyen Yiğit, maddi durumu kötü olan iki kardeşine yük olmamak için onlardan yardım talep etmedi.

Büyükşehir sorumluları devreye girdi

Zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ve her ay sadece 480 TL özürlü maaşı alan Yiğit'e Mersin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, TAŞTİ sorumluğuna getirdiği Şehmuz Kaşanak, Fikret Yiğit'in sağlıklı bir ortamda kalması adına çalışma başlattı. Konu, ilgili kurumlara bildirildi. Yapılan inceleme sonucunda, Yiğit'in uygun durumda bulunan ve masrafları devlet tarafından karşılanacak Konya Selçuk'taki Yazır Engelli Bakım Merkezi'ne yerleştirilmesine karar verildi.

Gelişmelerin ardından Yiğit'i almak için Konya'dan özel bir ekip Tarsus'a geldi. TAŞTİ'de bankta yatarken Yiğit'i bulan ekip, "Devlet, bizi seni almamız için gönderdi. Biz şimdi seni bakım merkezine götüreceğiz. Devlet bundan sonra senin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Buradan beraber bakım merkezine gideceğiz" diyerek, kendisini Konya'da bir bakım merkezine götüreceklerini söyledi.

"Bir yuval olacağı için çok mutluyum"

Ekiple gitmeyi kabul eden Fikret Yiğit, terminalden ayrılırken duygusal anlar yaşadı. Kendisine bugüne kadar destek olan terminal görevlileri ve esnafla tek tek vedalaşarak teşekkür eden Yiğit, "Bir yuvam olacağı için mutluyum. Bir bakım merkezine gidiyorum ve çok mutluyum. Yıllardır burada rezillik yaşadım. Kışın soğuklarda çok kötü oluyordu, üşüyordum. Geçim durumum zor. Gelir kaynağım 480 lira özürlü maaşı. Onunla da geçinemiyordum. Burada eş, dost ve tanıdıkların yardımıyla geçiniyordum. Şimdi gideceğim yer inşallah güzel olacak. Devletin yuvasına gidiyorum. Çok mutluyum. Yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tarsus Belediye Başkanımıza, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne, TAŞTİ sorumlularına ve esnafa teşekkür ediyorum" dedi.

Yiğit, daha sonra ekiple birlikte Konya'ya gitmek üzere terminalden ayrıldı.