Son Dakika Haberleri: 30 yıl sonra tapularına kavuştular
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30 yıl sonra tapularına kavuştular

41 dakika önce

Bodrum'un Mazı Mahallesinde yaklaşık 30 yıldır yaşanan ve birçok vatandaşın mağdur olduğu tapu sorunu, bölgede gerçekleşen kadastro çalışmalarının tamamlanması sonrasında bin 223 tapu sahibini buldu.

30 yıl sonra tapularına kavuştular, System.String[]
Bodrum'un Mazı Mahallesinde yaklaşık 30 yıldır yaşanan ve birçok vatandaşın mağdur olduğu tapu sorunu, bölgede gerçekleşen kadastro çalışmalarının tamamlanması sonrasında bin 223 tapu sahibini buldu.

Bodrum'un Mazı mahallesinde 1989 yılından başlayan süreç, 2006 yılında başlatılan kadastro çalışmaları ve Bodrum Tapu Kadastro Müdürlüğünün bürokratik işlemleri kolaylaştırılması ve hızlandırılmasıyla süreç 2019 yılında sonuca ulaştı.

Tapular sahiplerine ulaştı

Üç bin 223 Tapunun hazırlanan tutanakla Mazı Muhtarı Sedat Furma'ya teslim edilmesi sırasında AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ve İlçe teşkilatından bazı üyelerde tapu dağıtımına destek çıktı.

Yer sahiplerine tapularına kavuştuğu toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen şunları söyledi "30 yıldır devam eden bu süreci son 2 yılda hızlandırdık. Emeği geçen herkese Mazı Mahallemiz sakinleri adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok çalışan Tapu Kadastro çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tapular sahiplerine hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
Ömer Özmen, AK Parti, Bodrum, Güncel
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