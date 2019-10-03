30 yıldır baba mesleğini sürdürüyor

Bingöl'de babadan öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 30 yıldır devam ettiren Ulaş, 4 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi veriyor.



Solhan ilçesinde 12 yaşında ilkokulu 5. sınıfta bırakıp babasından yanında ayakkabı boyacılığı yaparak mesleğine başlayan 4 çocuk babası 42 yaşındaki Mustafa Ulaş, bitme noktasına gelen mesleğini 30 yıldır sürdürüyor. 4 metre karelik iş yerinde çalışıp 4 çocuğunu büyüten Ulaş, hemde açıktan ilkokulu ve orta okulu bitirdi.Mesleğe çırak bulamayan Ulaş, imkanı el verdiği sürece işini devam ettirmek istiyor.



30 yıldır babadan kalma mesleği yaptığını anımsatan Mustafa Ulaş,"Babamın yanında ayakkabı boyası yaparak, tamir ederek bugünlere geldim. Mesleğimi severek yapıyorum. Mutluyum, huzurluyum. Yarın dünyaya yeniden geleceğimi bilsem baba mesleğini severek tekrar yaparım. İnsanlarla sürekli iç içeyim. Zengini de geliyor garibanı da. Onlar bana ekmek parası kazandırıyor. İnsanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.



Ayakkabı tamirciliği mesleğinin günden güne yok olduğunu anımsatan Ulaş,"Babam yaşlandıktan sonra artık yapamadı bu işi haliyle ben yalnız devam ediyorum. Bu mesleğin artık çırağı da yetişmiyor. Günden güne meslek ölüyor, güzel de bir meslek aslında fakat günümüz şartları bu duruma el vermiyor. Artık insanlarımız modernleşmeye başladı. Modern hayat olduğu için artık fazla kimse tamire gelmiyor ve iş günden güne düşüş gösteriyor. Bakalım bu meslek nereye kadar gidecek"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL