Son Dakika Haberleri: 30 Yıldır Bal Üretip Satıyor

30 Yıldır Bal Üretip Satıyor

21 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Cemalettin Özata isimli vatandaş, 30 yıldır kendi ürettiği balları satarak geçimini sağlıyor.

30 Yıldır Bal Üretip Satıyor, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Cemalettin Özata isimli vatandaş, 30 yıldır kendi ürettiği balları satarak geçimini sağlıyor.

Çocukluk yıllarında arıcılığa merak sardığını belirten Cemalettin Özata '30 yıldır bu işi yapıyorum. 56 yaşındayım. Bal üretimi ve arıcılık sayesinde çok para kazandım. 2 çocuğum var. Onların geleceğini de yine bu işi yaparak hazırlayıp evlendirdim. Bal; tadıyla, üretimiyle ve pazarda satışıyla benim yaşam sebebim. Ömrüm yettiğince arıcılık ve bal üretip satmaktan vazgeçmeyeceğim. Emet, bal üretimi için çok elverişli. Kovanlarımın kalitesine göre bal fiyatları da değişiyor. Kendim ürettiğim için 30 lira ile 80 lira arasında bal satışı yapıyorum. Ama inanın 80 liraya sattığım bal başka pazarlarda en az 150 liraya alıcı bulur. Ben halimden memnunum. Rabbim herkese uğraştığı alanda bol kazanç versin. Çalışana, emek harcayana para kazanmak hiç de zor değil" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Yaşam
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