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30 yıldır evine su taşıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 30 yıldır evine su taşıyan 66 yaşındaki Melek Gazibeyoğlu, evine su şebekesi çekilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

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Kahramanmaraş'ta 30 yıldır evine su taşıyan 66 yaşındaki Melek Gazibeyoğlu, evine su şebekesi çekilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.


Andırın ilçesine bağlı Efirağızlı Mahallesinde zihinsel engelli oğlu Ramazan Gazibeyoğlu (30) ile yaşayan 6 çocuk annesi Melek Gazibeyoğlu, evinde su ihtiyacını karşılayabilmenin hayalini kuruyor.


15 yıl önce eşi Osman Gazibeyoğlu'nu kaybeden Melek Gazibeyoğlu, "Evime kadar su gelmediği için sürekli bahçeye gidip bidonlara su doldurup yukarı çıkarıyorum. Yaşım ilerledi ve eskisi kadar sağlığım iyi değil ve sürekli bel ağrısı çekiyorum. Sürekli su taşıyorum. Yemek suyu ihtiyacında, çay suyu ihtiyacında, bulaşık yıkamak için sürekli dışarıdan su getiriyorum. Yetkililerden, hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Andırın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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