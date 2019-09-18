30 yıldır kapısından ayrılmadığı külliyede "kokunun peşinde"

Amasya'da yaşayan 86 yaşındaki Elvan Özgiray, 30 yıldır yanından ayırmadığı sandıkla Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde esans satıyor.

Sabah erken saatlerde Suluova ilçesindeki evinden çıkan Özgiray, il merkezine gelip Sultan İkinci Bayezid Külliyesi civarında kurduğu tezgahında vatandaşlara ve turistlere esans satışı yapıyor.

Bağkur'dan emekli olan 2 çocuk babası Özgiray, ilerleyen yaşına rağmen her gün esans sandığını alıp gün boyunca çalıştıktan sonra akşam evine dönüyor.

"Elvan dede" olarak tanınan Özgiray, gençliğinde çiftçilik yapıp tarlalarda çalıştığını, bu işe 50'li yaşlarında başladığını söyledi.

Sandık elinde gezmekten belinin büküldüğünü ama yine de çalışmaktan kendini alıkoyamadığını dile getiren Özgiray, "36-37 yıl önce Allah nasip açtı, Libya'ya gittim. 6 sene çalıştım, geldim memlekete. Başka bir iş yapmadan bir süre sonra bunu elime aldım. 30 senedir bu kokunun peşindeyim. Bu sandığı kaldıra gezdire ellerim eğildi. Yaşlanınca eller de eğiliyor bel de bükülüyor ama halen çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Sabah ezanıyla kalkıp namazını kıldığını ve Kur'an okuduğunu belirten Özgiray, 06.30-07.00 gibi evden çıktığını anlattı.

Önceden daha iyi para kazandığını ama son yıllarda pek fazla satış yapamadığını aktaran Özgiray, "Yeni kokuların da çıkmasıyla hacı yağı öldü ama alışmışım. Çalışmaktan kendimi alıkoyamıyorum." dedi.

Özgiray, babasına söz verdiği için bu yaşına kadar içki, sigara içmediğini vurgulayarak, "Babam bana yemin verdirdi. 'Oğlum, içki sigara içme, kumar oynama, kredi çekme sakın.' Sürekli çalıştım, evde bile duramam. Çalışmazsan ekmek yoktur. Yatana ekmek veren olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere çalışıp kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye eden Özgiray, bu yaşına kadar iyi beslenip kötü alışkanlıklardan uzak durduğu için sağlıklı olduğuna işaret etti.

Hayatta en önemli şeyin mutlu bir evlilik, huzur ve sağlık olduğunun altını çizen Özgiray, "Allah bana hanımsız ömür vermesin. Akşam olduğunda eve gidip eşim Sündüs Hanım'ı gördüğünde duyduğum mutluluğun yerini hiçbir şey alamaz." diye konuştu.

Elvan Özgiray'ın 75 yaşındaki eşi Sündüs Özgiray ise evliliklerinin ilk zamanlarında çok sıkıntı çektiklerini dile getirerek, "Evlilikte eşler sabırlı olacak. Birimiz deli olur, birimiz sabredersek binayı kurarız ama ikimiz de deli olursak her şey biter. Eskiden çok yokluk çektik şimdi Allah'a şükür, şimdi bolluk var." dedi.