30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı - Son Dakika
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30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı

07.05.2022 13:44

30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı Alkol etkisi uyandıran gözlüğü takan vatandaşlar zor anlar yaşadı Kastamonu'da düzenlenen Trafik Haftası çerçevesinde gerçekleşen etkinliklerde 30 yıldır tır şoförlüğü yapan tır şoförüne 'yılın şoförü' plaketi takdim edildi.

30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı

Alkol etkisi uyandıran gözlüğü takan vatandaşlar zor anlar yaşadı

KASTAMONU - Kastamonu'da düzenlenen Trafik Haftası çerçevesinde gerçekleşen etkinliklerde 30 yıldır tır şoförlüğü yapan tır şoförüne 'yılın şoförü' plaketi takdim edildi.

Trafik Haftası dolayısıyla Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanında bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte Kastamonu Valisi Avni Çakır, araç sürücülerine çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşürler takdim etti, araçta bulunan çocuklara ise balon, şapka ve kırmızı düdük verdi.

Alkolün zararlı etkilerini göstermek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün açtığı stantta alkolmetre, alkol etki gözlüğünün işlevleri anlatıldı. Alkol etkisi oluşturan gözlüğü takması istenen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların önlerinde duran topa vuramaması dikkat çekti.

30 yıldır kazaya karışmayan yılın şoförüne plaket takdim edildi

30 yıldır yollarda trafik kazasına karışmadığı için bir tır şoförüne 'yılın şoförü' plaketini Kastamonu Valisi Avni Çakır takdim etti. Plaket takdimi ile ilgili konuşan şoför Mehmet Kandil, "Yılın şoförü olarak plaket takdim edildi, 30 yıldır kazamız, belamız yok. Bize bu plaketi uygun görmüşler herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kazasız belasız günler düşünüyoruz" dedi.

Alkol etkisi oluşturan gözlüğü takan bir vatandaş ise alkolün fazla tüketilmesinin zararına değinerek, "Demek ki alkolü fazla alınca böyle oluyormuş. Beynin dönüyor, topu bir tarafta görüyorsun, ama gerçekte top diğer tarafta. Top başka yönde, sen başka yöndesin. Alkol şaşırtıyor, hoş bir şey değil alkol almak" şeklinde konuştu.

30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı
30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı
30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı
30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı
30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı
30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı
30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı
30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 30 yıldır kaza yapmayan tır şoförüne 'yılın şoförü' unvanı - Son Dakika


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