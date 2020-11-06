30 yıldır manda ve keçi derisinden davul üretiyor - Son Dakika

Denizli'de 'Davulcu Baba' lakabıyla tanınan 63 yaşındaki Halil Çoban, 30 yıldır manda ve keçi derisinden davul, tef ve darbuka üretiyor. Denizli'de tek ustanın kendisi olduğunu belirten Çoban, hobi olarak başladığını ve meslek olarak devam ettiğini belirterek, "Bu mesleğe devam eden Türkiye'de sayılı kişi var. Ege bölgesinde tek sayılabilir. Artık bu meslek ölmek üzere" dedi.

Denizli'de 'Davulcu Baba' lakabıyla tanınan 63 yaşındaki Halil Çoban, 30 yıldır manda ve keçi derisi kullanarak davul, tef ve darbuka üretiyor. Denizli'de davul yapan tek ustanın kendisi olduğunu belirten Çoban, davul üretimi konusunda bu mesleğe devam edecek çırak ve kalfanın bulunmadığını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle düğünlerin yasaklandığını eğlencelerin yapılmadığını bu yüzden de davul siparişi verenlerin azaldığını anlatan Halil Çoban, düğün, eğlence ve mehter işlerinin tamamen bittiğini ve işlerinin azaldığını belirtti.

"Denizli'de benim gibi sadece davul üretimi yapan yok"

63 yaşındaki Çoban, "Yeni davul siparişi yok, küçük tamirat işleriyle günü geçiştiriyoruz, 25 yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nda görev yaptım, lisede eğitim görürken de okul bandosundaydım. Denizli'de 40 yıl önce davul tamiratına 30 yıl önce de davul imalatına başladım. Denizli'de benim gibi sadece davul üretimi yapan yok. İzmir'de bir ustanın daha olduğunu biliyorum. Mehter takımı davullarından, çocuk davuluna ve taraftar davulundan, müzisyenlerin davuluna, okul bandolarının davullarından, Ramazan davullarına kadar birçok davulun imalatını, tamir ile bakımını yapıyorum. Gelen siparişe göre bir günde üç davul üretebiliyorum. Davulun yanında bendir, darbuka ve tef imalatı da yapıyorum" dedi.

"Bu mesleğe devam eden Türkiye'de sayılı kişi var"

Davulları, gürgen, ceviz ve kontrplaklardan imal ettiğini anlatan Çoban, "Kendime hobi olarak başladım bu işe ve meslek olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Davul, darbuka ve vurmalı enstrümanların tamiri, bakımı ve sıfırdan yapımını da yapıyoruz. Mehter malzemeleri olsun bunları da yapıyorum. Türkiye içerişinde her yere gönderiyorum. Ayrıca Avrupa'ya da birçok davul gönderdim. Şuanda elimde bir tane var ve Belçika'dan gelen arkadaş için yapıyorum. Bu mesleğe devam eden Türkiye'de sayılı kişi var. Ege bölgesinde tek sayılabilir. Artık bu meslek de ölmek üzere olan bir meslek. Öğrenmek isteyen kişi yok gibi bir şey ve artık ne olacak bilmiyorum uzun zamandır bu işi yapıyoruz ama şuanda pandemiden dolayı düğünler yasak olduğu için işimiz çok kötü. Yılbaşından bu yana 10 davul bile satamadım" diye konuştu. - DENİZLİ