30 yıldır sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladılar

Av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan Trabzonlu balıkçılar az miktarda palamut avlarken, istavritle moral buldular

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan Trabzonlu balıkçılar palamutta umduklarını bulamazken, istavritle moral buldular.

Balıkçılar, yaklaşık 30 yıldır sezonun ilk gününde palamudun ilk kez çok kıt çıktığını belirterek, umutlarını ilerleyen günlere bıraktıklarını söylediler. Bazı balıkçılar özellikle palamudun az oluşundan dolayı tezgahlarını açmazken, balık haline gelen vatandaşlar da palamut yerine istavrit almak durumunda kaldıklarını söylediler.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık sektöründe çalıştığını belirten İbrahim Örseloğlu, sezonun ilk gününde ilk kez palamudun bu kadar kıt olduğunu gördüğünü belirterek, "Şu an palamut pek yok gibi. Tezgahlarda şu an istavrit var. Eylül 15'inden sonra tahminimiz bollanacağı yönünde. Bugün normalde tezgahlarda palamut olması lazımdı. Dolayısıyla palamut pek olmadığından tezgahların bir kısmı açık, bir kısmı kapalı. Her şey istediğimiz gibi olmadı. 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Hiç böyle görmedim. İlk günü palamut olurdu, bu sene ilk kez böyle oldu. 30 yıldır palamutta gördüğün en kötü başlangıç oldu. Artık önümüze bakacağız" dedi.

Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu da beklentilerin palamut üzerine olduğunu belirterek, "Bu sene palamut olması lazım ancak maalesef olmadı. Sezon istavritle görüntü vermeye başladı. Beklentiler palamudun üzerine idi ancak olmadı. Görüntü itibariyle palamutçuluğun pek olmayacağı, olursa da ara ara olacak diye düşünüyorum. İstavrit bol oluşundan tezgahlarda fiyatı 5-10 TL arasında boyutlarına göre değişiyor. Bugün bismillah dendi, tekneler daha yeni yeni denize açılmaya başladılar. İlerleyen günlerde tezgahlarda daha bol balık olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

Balıkçı Serdar Korkmaz ise, "Bu sene palamut olmayacak gibi görünüyor. Bir hafta, 15 gün sonra tam belli olur. İlk kez sezon başlangıcında böyle kıt palamut oldu. Olan da çok küçük, neredeyse istavrit kadar. Palamut şu an 250-300 gram olması lazım" diye konuştu.

Palamut almaya gelen Orhan Zengin isimli vatandaş, "Palamut almaya geldim ancak olmadı. İstavrit bol olduğu için istavriti tercih ettim" dedi.