Son Dakika Haberleri: 30 yıldır yaşadığı evi 'Sağlık' için kamuya bağışladı
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30 yıldır yaşadığı evi 'Sağlık' için kamuya bağışladı

1 saat önce

30 yıldır yaşadığı evi 'Sağlık' için kamuya bağışladıISPARTA - Isparta'da Ümmü Hanım isimli hayırsever vatandaş, Modernevler Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır oturduğu evi sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladı.

30 yıldır yaşadığı evi 'Sağlık' için kamuya bağışladı

ISPARTA - Isparta'da Ümmü Hanım isimli hayırsever vatandaş, Modernevler Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır oturduğu evi sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışladı.

Bağışlanan ev, hayırsever vatandaş Ümmü Hanım ve Vali Ömer Seymenoğlu tarafından imzalanan protokol ile sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere kamuya devredildi. Valilik makamımda yapılan devir protokolü ile ev, yapılacak tadilatın ardından Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek.

Böyle bir bağışın kendisini son derece mutlu ettiğini ve bu bağışın diğer hayırseverlere örnek olacağını belirten Vali Seymenoğlu, "Isparta'da 11. ayımdayım, Valilik görevimde böyle güzel bir bağışı kabul etmek nasip oldu. Eminim ki, Isparta'mızda çok sayıda hayırsever vatandaşımız vardır, ama bir şekilde bize ulaşamayabilirler, fırsat bulamayabilirler onun için böyle aracı insanlara da ihtiyacımız var. İnsanımız kazanmıştır, biriktirmiştir fırsat bulunca da insanlığın hizmetinde kullanmak için biriktirdiklerini bağışlayabilmektedir. Bu da devletimizin yaptığı yatırımlara bir destek anlamı taşımaktadır. Ümmü hanımın 30 yılını geçirdiği ve bağışlamış olduğu ev aile hekimliği birimi yapacağız ve Ümmü Hanımım ismini vereceğiz. Merkezde ilk etapta en az 2 aile hekimimizin görev yapmasını planlıyoruz" dedi.

Hayır yapmayı çok sevdiğini belirten Ümmü Hanım ise amacım insanlara faydalı olmak dedi.

30 yıldır yaşadığı evi 'Sağlık' için kamuya bağışladı

İl Sağlık Müdürlüğü, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
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