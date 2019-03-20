30. Yılın Şerefine 12 Uzun Metrajlı 5 Belgesel ve 8 Kısa Film

30. Türk Film Günleri, 21 Mart Perşembe günü saat 19.00'da, Ramin Matin'in 'Son Çıkış' filmiyle açılıyor.

30. Türk Film Günleri, 21 Mart Perşembe günü saat 19.00'da, Ramin Matin'in 'Son Çıkış' filmiyle açılıyor. Açılış ve filmler Münih Kültür Merkezi Gasteig salonlarında gerçekleşecek. Aynı akşam Almanya prömiyerini de yapacak olan film, toplumsal yaşama ilişkin eleştirel bir komedi niteliğinde. Bu yıl, kimlik ve kendini keşfetme temalarına odaklanan festival programında daha çok, 'Ben kimim?' ve 'Kim olmak istiyorum?' sorularının cevabını arayan filmler yer alıyor. Genç bir adamın, geleceğiyle ilgili cesur planlarını konu edinen 'Ahlat Ağacı' bunlardan biri. Nuri Bilge Ceylan'ın başyapıtlarından olan film, seyirciye üç saat boyunca, adeta görsel bir şölen sunuyor.



KİMLİK TEMALARI ÖN PLANDA



'Güvercin', dış dünyadan habersiz yaşayan Yusuf'un, yetişkin olma yolunda geçirdiği sancılı süreci anlatıyor. 'Sibel'de derdini yalnızca ıslık yoluyla anlatabilen dilsiz bir genç kızın, toplumda görünür olmak için verdiği kararlı mücadele gözler önüne seriliyor. 2018 Sundance Film Festivali'nden ödülle ayrılan 'Kelebekler"in üç kardeşi ise hiç istemedikleri halde, geçmişlerinin karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Festivalde gösterilecek olan 'Taş' ve 'Halef' de yine kimlik konusunu işleyen filmler arasında. 'Taş'ta, yıllar önce kaybolan oğlunu bulduğuna inanan bir kadının öyküsüne, 'Halef'te ise ölmüş birinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden genç bir adamın macerasına tanık oluyoruz.



ESPRİ VE İRONİYE DE YER VERİLMİŞ



'Kardeşler' filmi bir yandan, ağabeyinin işlediği namus cinayetini üstlenerek cezaevine giren Yusuf'un kimlik arayışını izlerken, diğer yandan, hiç sorgulanmadan kabul edilen kimi değerlerin, bir anda nasıl yerle bir olabileceğine şahit oluyoruz. 'Borç'ta iyilik severliğin sınırlarını, 'Güven'de ise kime, hangi koşullarda güvenebileceğimizi sorguluyoruz. Festivalde yer alan sekiz kadın, on sekiz erkek yönetmen, filmleriyle anlatmak istediklerini, seçtikleri ağırbaşlı temalara rağmen, esprili ve ironik bir şekilde beyaz perdeye yansıtmayı başarıyorlar. Kara komedi tarzının en güzel örneklerinden biri olan 'Sofra Sırları'nda, masum görünüşlü bir ev hanımının, önce evdeki iktidarı ele geçirişini, sonra da evin dışındaki erkek egemen mahallenin dizginlerini kurnazca ele alışını keyifle izliyoruz.



FESTİVALDE ARA GÜLER VE YAŞAR KEMAL DE VAR



Bu yılın belgesel film seçkisinde, daha çok insan manzaralarına odaklanan filmler yer alıyor. Programda, kısa bir süre önce kaybettiğimiz iki değerli sanatçımız, fotoğraf ustası Ara Güler ve edebiyat ustası Yaşar Kemal'in hayatlarını ve kişisel yönlerini keşfedebileceğiniz iki güzel film var. Bundan başka, yüksek gerilim hattında çalışan işçilerin zorlu mücadelesinin veya İstanbul'daki bir huzur evi sakinlerinin ilginç hikayelerinin anlatıldığı filmler de sadece konularıyla değil, görsel olarak da son derece ilgi çekici.



KAPANIŞ 'ARABESK' FİLMİYLE



Festival konuklarından olan yönetmen Gürcan Keltek, güneydoğuda yaşanan son siyasi gelişmeleri, bir doğa olayıyla harmanlayarak yorumladığı, çok beğenilen belgesel filmi 'Meteorlar'ın (30.03.) gösteriminin ardından katılacağı söyleşide, sinemada sansür konusunu kendi deneyimleri ışığında ele alacak. 30. Türk Film Günleri, perdesini, 30 yıl önce çekilmiş olan 'Arabesk' (31.03.) filmiyle kapatacak. Bir dönemin Türk sinemasıyla dalga geçen bu absürd komedinin başrollerini, 80'li yılların star oyuncuları Şener Şen ve Müjde Ar paylaşıyor.

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