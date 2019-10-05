Son Dakika Haberleri: "30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç ve İzmir Paneli"
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"30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç ve İzmir Paneli"

1 saat önce

"30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç ve İzmir Paneli"nde, 1989 Bulgaristan Türklerinin anavatana göçü tartışıldı.

"30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç ve İzmir Paneli"nde, 1989 Bulgaristan Türklerinin anavatana göçü tartışıldı.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen panelde Milli Savunma Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Bulgaristan'a 1400'lü yıllarda İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Kütahya'dan çok sayıda Türk'ün gittiğini, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilirken Türklerin de Anadolu'ya döndüğünü belirtti.

Son olarak 1989'daki göçte Bulgaristan'dan gelen çok sayıda kişinin İzmir ve çevresine yerleştiğini hatırlatan Kayapınar, İzmir'e yerleşen Türk sayısının 100 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Kayapınar, 1989 göçü konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Panelde, araştırmacı Gülbahar Kurtuluş "1989 Göçü ve İzmir" başlıklı bildiri sundu. Bulgaristan'dan o dönemde Türkiye'ye göçen emekli öğretmen Fikret Gürpınar da göçle ilgili hatıralarını paylaştı.

Bulgaristan, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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