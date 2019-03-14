Son Dakika Haberleri: 30 Yılını Dolduran Sağlık Çalışanlarına Plaket

30 Yılını Dolduran Sağlık Çalışanlarına Plaket

1 saat önce

Korkuteli Devlet Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında meslekte 30 yılını dolduran doktor, hemşire, ebe, sağlık çalışanı ve şoförlere plaket verildi.

30 Yılını Dolduran Sağlık Çalışanlarına Plaket, System.String[]
Korkuteli Devlet Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında meslekte 30 yılını dolduran doktor, hemşire, ebe, sağlık çalışanı ve şoförlere plaket verildi.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle buluşma programı gerçekleştirildi.14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Devlet Hastanesi Başhekimliğinin organize ettiği program Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşti. Program, saygı duruşu ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Devlet Hastanesi Başhekim Nihat Ateş, doktorlar başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarının kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "14 Mart Sadece hekimlerimizin değil artık bütün sağlık çalışanlarımızın bayramıdır. Verdiğiniz hizmetler için devlet hastanesi adına sizlere teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Devlet Hastanesinde çalışan meslekte 30 yılını dolduran doktor, hemşire, ebe, sağlık çalışanı ve şoförlere plaket takdimi yapıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

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