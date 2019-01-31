30 Yılını Dolduran Sağlık Çalışanlarına Vefa Örneği

Sağlık sektöründe 30 yılını dolduran ve hizmet ödülüne layık görülen 119 sağlık personeli için hastanenin konferans salonunda program düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Tiftikçi, sektörde 30 yılını tamamlayan sağlık personellerinin sağlık alanında önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Doktorundan diğer alanlardaki tüm sağlık çalışanlarının vatandaşa hizmet noktasından büyük özverilerde bulunduğunu aktaran Sağlık Müdürü Tiftikçi, "30 yıldır sağlık sektöründe gerek hastalara sağlık hizmeti gerekse diğer alanlarda çeşitli hizmetler verdiniz. Gece gündüz demeden çalıştınız. Yeri geldi ailelerini bıraktınız ve burada vatandaşa hizmet ettiniz. Çok büyük emek verdiniz. Sağlık sektöründe tecrübe büyük önem taşıyor. Bu tecrübelere saygı duymak gerekir. Hepinize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı saygı duyuyorum. Uygun olan personelimizin çalışmasına devam etmeleri taraftarıyız. Ama emekli olmak isteyenlerin de kendi tercihleridir." dedi.

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sancar Serbest de, "Büyük bir özveri ile 30 yıldır gece gündüz demeden, yaz kış demeden, hafta içi, hafta sonu demeden hizmet verdiniz. Tatil günlerinde dahi eşinizle, çocuklarınızla zaman geçirmeyip burada görevinizin başında oldunuz ve vatandaşlara hizmet verdiniz. Ömürlerini bu sektörde geçiren özveride bulunan tüm sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar sizlerle çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sizin tecrübelerinizden istifade edeceğiz. Çünkü tecrübeler kitaplarda yazmaz. Bu tecrübelerden hepimiz faydalanmak ayrıca bu tecrübeleri daha sonraki nesillere de aktarabilmenizi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Program, 30 yılını dolduran doktor ve diğer sağlık personellerine plaketleri verilmesinin ardından son buldu.