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30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinde rekor düşüş
17 dakika önce
ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.
ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:34
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