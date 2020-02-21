30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinde rekor düşüş - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinde rekor düşüş - Son Dakika Ekonomi

30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinde rekor düşüş

17 dakika önce

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.

30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinde rekor düşüş, System.String[]

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:34 
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