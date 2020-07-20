30 yıllık baharatçı, kaliteli sucuğun püf noktalarını anlattı - Son Dakika

30 yıllık baharatçı, kaliteli sucuğun püf noktalarını anlattı

Kayseri'de 30 yıldır baharatçılık yapan İsmail Seçer Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte sucuk yapmak için malzeme alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kayseri'de 30 yıldır baharatçılık yapan İsmail Seçer Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte sucuk yapmak için malzeme alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

İngiliz hükümeti 90 milyon potansiyel koronavirüs aşısı için sipariş verdi
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı


Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar sucuk yapmak için malzeme almaya başladı. Kayseri'de 30 yıldır baharatçılık yapan İsmail Seçer, lezzetli sucuk yapabilmeleri için vatandaşlara hem kullanılacak baharatlar oranlarından hem de sucuğu lezzetli yapacak ince detaylar konusunda bilgiler verdi.


Sucuk yaparken en önemli noktanın kaliteli biber olduğunu söyleyen İsmail Seçer, "Sucuğun içine acı biber, tatlı biber, kimyondan oluşan 7 türlü karışık baharat kullanıyoruz. Sarımsak ve tuzunu da ilave ediyoruz ve o şekilde ayarlıyoruz. Fiyatlarda da 10 kiloluk malzemelerimizi 40 ile 45 liradan satıyoruz. Bağırsakların metresi de 1 TL ile 1 buçuk TL arasında değişiyor. İyi bir sucuk yapabilmek için, biberlerin çok kaliteli olması lazım. En önemli baharat biber sucuk yaparken. Biber kaliteli olursa sucuk daha iyi olur ve bunlar birinci sınıf olunca, dört dörtlük sucuk olur. Tabi burada oran da çok önemli. 10 kiloluk malzeme bazında düşünürsek, 1 kilo 100 gram baharat düşüyor. Vatandaşlarımız malzemelerini sabit yerlerden alsınlar ve seyyar satıcılara dikkat etsinler. Mahalle aralarında satılanlarda pek kaliteli olmaz" dedi. - KAYSERİ

Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 30 yıllık baharatçı, kaliteli sucuğun püf noktalarını anlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 15:23 Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı 15:01 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:31 Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
15:23
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
15:01
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
14:37
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
14:31
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
14:19
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 yıllık baharatçı, kaliteli sucuğun püf noktalarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]