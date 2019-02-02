Son Dakika Haberleri: 30 Yıllık Başkan Yeniden Seçildi

30 Yıllık Başkan Yeniden Seçildi

46 dakika önce

MARDİN'de, 30 yıldır Kızıltepe Ziraat Odası Başkanlığını sürdüren Bedirhan Dinler (69), yapılan seçimlerde koltuğunu korudu.

30 Yıllık Başkan Yeniden Seçildi, System.String[]
MARDİN'de, 30 yıldır Kızıltepe Ziraat Odası Başkanlığını sürdüren Bedirhan Dinler (69), yapılan seçimlerde koltuğunu korudu.

Kızıltepe Ziraat Odası Başkanlık seçimi, Muhtarlar Derneği'nin konferans salonunda geniş katılımla yapıldı. Tek listeyle girilen seçimlerde, 30 yıldır Kızıltepe Ziraat Odası Başkanlığı yapan Bedirhan Dinler, 167 delegeden 98'inin oyunu alarak güven tazeledi.

Aynı zamanda Mahfeliti ve Saruhan aşiretlerinin lideri olan Dinler, bugüne kadar çiftçinin yanında olduğunu ve bundan sonra da çiftçinin bütün sorunlarının çözümü için her türlü mücadeleyi vereceğini söyledi.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:46 Kaynak: DHA

Mardin, Kızıltepe, Güncel
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