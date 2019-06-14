30 Yıllık Çobanın Hayali: Çocuklarım Okusun
3 saat önce
Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Erzurum'un Hınıs İlçesi'ne bağlı 150 nüfuslu Yayla Konak Köyü'nde yaşam koşulları epey zor. Neredeyse hiç genç nüfusun olmadığı köyde yaşam mücadelesi verenlerden biri de 30 yıldır çobanlık yapan 43 yaşındaki Erol Kaya. Kaya'nın en büyük hayali çocuklarının.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:01
Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Erzurum
'un Hınıs
İlçesi'ne bağlı 150 nüfuslu Yayla Konak
Köyü'nde yaşam koşulları epey zor. Neredeyse hiç genç nüfusun olmadığı köyde yaşam mücadelesi verenlerden biri de 30 yıldır çobanlık yapan 43 yaşındaki Erol Kaya. Kaya'nın en büyük hayali çocuklarının okuması.
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