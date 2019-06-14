Son Dakika Haberleri: 30 Yıllık Çobanın Hayali: Çocuklarım Okusun
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30 Yıllık Çobanın Hayali: Çocuklarım Okusun

3 saat önce

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Erzurum'un Hınıs İlçesi'ne bağlı 150 nüfuslu Yayla Konak Köyü'nde yaşam koşulları epey zor. Neredeyse hiç genç nüfusun olmadığı köyde yaşam mücadelesi verenlerden biri de 30 yıldır çobanlık yapan 43 yaşındaki Erol Kaya. Kaya'nın en büyük hayali çocuklarının.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Erzurum'un Hınıs İlçesi'ne bağlı 150 nüfuslu Yayla Konak Köyü'nde yaşam koşulları epey zor. Neredeyse hiç genç nüfusun olmadığı köyde yaşam mücadelesi verenlerden biri de 30 yıldır çobanlık yapan 43 yaşındaki Erol Kaya. Kaya'nın en büyük hayali çocuklarının okuması.
30 Yıllık Çobanın Hayali: Çocuklarım Okusun
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:01 
Erol Kaya, Konak, Hınıs, Erzurum, Güncel
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