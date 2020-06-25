30 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

30 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa'nın Kızılgüney ve Yeniköy mahallelerinin 30 yıllık içme suyu sorununu çözecek Karasu Su Temin Projesi'nde yüzde 50'lik kısım geçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa'nın Kızılgüney ve Yeniköy mahallelerinin 30 yıllık içme suyu sorununu çözecek Karasu Su Temin Projesi'nde yüzde 50'lik kısım geçildi. Tamamlanan bölümlerdeki hatlara su verilmeye başlandı.

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa İlçesi Kızılgüney ve Yeniköy mahallelerinin 30 yıldır devam eden içme suyu sıkıntısını gidermek için geçtiğimiz yıl ihalesini yaptığı Karasu Su Temin Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. 4 milyon 873 bin TL yatırım bedelli proje tamamlandığında iki mahallenin yıllardır süregelen içme suyu problemi kökten çözülecek. Çalışmalar kapsamında Yeniköy Mahallesi'ne 70 kilometre, Kızılgüney Mahallesi'ne 25 kilometre olmak üzere toplamda 95 kilometre şebeke hattı imalatı yapılıyor. Şu ana kadar imalatın yüzde 50'lik kısmı bitirildi. Tamamlanan bölümlerdeki hatlara su verilmeye başlandı.


613 hane faydalanacak


İki mahallede toplamda 613 hanenin faydalanacağı içme suyu projesi kapsamında yer alan bölgedeki 5 adet su deposunun bakım ve onarımları da ASAT ekiplerince tamamlandı. Projenin geriye kalan bölümünün sonbaharda bitirilmesi ve şebekenin hizmete alınması hedefleniyor.


ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ilgili daire başkanları ile birlikte Gazipaşa'yı ziyaret ederek, Karasu Su Temin Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Projenin son durumu ve ilerleyişini yerinde gören Kurt, Gazipaşa İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı da makamında ziyaret ederek, ASAT'ın Gazipaşa'da yürüttüğü projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Gazipaşa, Yeniköy, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 30 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Son Dakika

18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
Alişan'ın yaptığı kazanın raporu ortaya çıktı! Hız limitine uymamış
17:36
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 18:26:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]