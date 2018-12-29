30 Yıllık Marangoz Ustası, Ceviz Ağacından Dev Tespih Yaptı
1 saat önce
Kastamonu'nun Daday ilçesinde marangoz ustası Hüseyin Maden, ceviz ağacından dev tespih yaptı.
Kastamonu
'nun Daday
ilçesinde marangoz ustası Hüseyin Maden, ceviz ağacından dev tespih yaptı. 51 yaşındaki Hüseyin Maden'in el işçiliği ile yapmış olduğu tek parça tespih, Dünya'da tek olma özelliği taşıyor.
30 yıldır marangozluk yapan 51 yaşındaki Hüseyin Maden, Kastamonu'nun Daday ilçesinde ceviz ağacından tek parça tespih yaptı. Daha öncede kullanılmayan hurda malzemeleri bir araya getirerek, ağaç kopyalama makinesi ve mermer evye yeri kesme makinesi yapan Hüseyin Maden, ceviz ağacını yontarak tek parça halinde yaptığı 33'lük tespihle dikkatleri üstüne çekti.
Yaptığı eserin Türkiye
'de ve Dünya'da bir benzerinin daha olmadığını söyleyen Hüseyin Maden, bu eseri yaklaşık 2,5 ayda yaptığını ve en zor kısmının ise tespih imamesinin içinde iç içe olan üç topu yapmak olduğunu belirtti. Ahşap işlerine ilgisinin olduğunu ve ahşaptan daha değişik nasıl bir eser çıkartabileceğini düşünerek bu eseri yaptığını söyleyen Maden, bu esere çok emek verdiğini ve fuarlarda sergileyerek, kendisinin istediği rakamı verene bu eseri satabileceğini kaydetti. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:18 Kaynak: İHA
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