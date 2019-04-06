Son Dakika Haberleri: 30 Yıllık Muhtarın Gelini de Muhtar Oldu

30 Yıllık Muhtarın Gelini de Muhtar Oldu

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 7'nci dönemini kazanan Cuma Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı Nafiz Çamoğlu'nun (70) gelini Gurbet Çamoğlu (40) da kayınpederinden esinlenerek girdiği yarışta 7 erkek adayını geçip, Mimar Sinan Mahallesi'ne muhtar oldu.

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde 7'nci dönemini kazanan Cuma Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı Nafiz Çamoğlu'nun (70) gelini Gurbet Çamoğlu (40) da kayınpederinden esinlenerek girdiği yarışta 7 erkek adayını geçip,  Mimar Sinan Mahallesi'ne muhtar oldu. Gurbet Çamoğlu, "Kadınlarımıza örnek olmak adına bu yola girdim. Mahallelimizin teveccühü de benden yana oldu" dedi.

Efeler ilçesinde evli ve 3 çocuk babası Nafiz Çamoğlu, 30 yıldır muhtarlığını yaptığı Cuma Mahallesi'ndeki seçimi 7'nci dönemde tekrar kazandı. Çamoğlu'nun gelini 2 çocuk annesi Gurbet Çamoğlu ise bu seçimde, yakındaki Mimar Sinan Mahallesi'nde muhtar adayı olarak seçime ilk kez katıldı. 7 erkek adayla yarışan Gurbet Çamoğlu, rakiplerini geride bırakıp muhtar seçildi. Çamoğlu ailesinde muhtarlık seçimlerinde kazanılan zaferler sevinç yarattı.

Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu, "Baba- kız çıktık yola. Bu seçimi başarıyla tamamladık. Seçim çalışmalarında destek veremesem de tecrübelerimden taktik olarak destekte bulundum. Bu iş memleket ve millet işidir. Gerçekten bu iş, isteyerek yapılması gereken bir iştir. Eğer yaparsa, o da benim gibi başarılı olur ve uzun yıllar devam eder. Benim 30 yıl seçilmemin tek nedeni vatandaşın yanında olmaktır" dedi. Aydın Devlet Hastanesi'nde memur olarak 21 yıl çalışan Gurbet Çamoğlu ise, "2 yıl önce doğup büyüdüğüm Mimar Sinan Mahallesi'ne yerleştim. Kayınpederimin vatandaşlarla olan iletişimini gördüm. İnsanlar ondan çok memnun. Kayınpederimden ders alarak, izinden gitmeyi hedefliyorum. Halkın içinde olan bir muhtar olacağım. Ayrıca bu kadar adaya rağmen kazanmam, büyük mutluluk. Türkiye'de kayınpederle, gelinin muhtar olduğunu hiç duymadım. Eğer bu bir ilkse, ayrı bir onur" dedi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:50 Kaynak: DHA

Aydın, Güncel
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