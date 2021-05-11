30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor - Son Dakika

30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor

11.05.2021 11:44
30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor, System.String[]

Gelişen teknoloji karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan meslek gruplarından biri olan televizyon tamirciliği 30 yıldır sürdüren Tunay Ersen teknolojiye direnmeye çalışıyor.

Gelişen teknoloji karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan meslek gruplarından biri olan televizyon tamirciliği 30 yıldır sürdüren Tunay Ersen teknolojiye direnmeye çalışıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde evinin geçimini 30 yıldır televizyon tamirciliği yaparak kazanan Tunay Ersen, meslektaşlarının gelişen teknoloji ve servis ağı karşısında zor günler yaşadığını belirtti. Yetiştirecek eleman bulmamaktan da şikayetçi olan Ersen, insanların artık tamir yerine yenisini almayı tercih ettiklerini söyledi. Bir çok televizyonun fabrika çıkışında dahili uydu alıcılı olarak piyasaya sürüldüğünü sözlerine ekleyen Ersen, mesleğin gün geçtikçe yok olmaya başladığını belirtti.

Televizyonların sürekli olarak yenilendiğini hatırlatan televizyon tamircisi Tunay Ersen, "30 yıldır bu meslekteyim. Eskiden lambalı radyolar televizyonlar vardı. Onlar bitti yerlerini tüplüler aldı. Şimdilerde onlar da tükendi artık led ekranlar, LCD televizyonlar var. Televizyonların hepsi artık led olarak üretilmeye başladı ve yeni sisteme geçti. Yayınların hepsi HD olarak sunuluyor. Bununla birlikte televizyoncu esnafı olarak zor günler yaşıyoruz. Mesleğimiz yavaş yavaş bitiyor. Şu anda ayakta duranların da durumu sıkıntılı" dedi.

İnsanların artık televizyonları tamir ettirmektense yenisini almayı tercih ettiğini kaydeden Ersen, "Eskiden çıraklık okullarımızdan 3-4 tane çırak gelirdi bu işi öğrenmeye. Ancak bu zamanda bir tane bile bulamıyoruz. Sadece bizim değiş hiç bir esnafın çırağı yok. Tamir diye de bir şey kalmadı. Sürekli yeni alımlar oluyor. İnsanlar tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ediyorlar. Elektronik her gün yenileniyor, yenilendiği için de yeni sistemler çıkıyor yeni televizyonlar üretiliyor. Mesleğin tüm yükünü servisler çekiyor. Meslektaşlarımızda markaların servislerini alanlar bu işi sürdürebileceğini düşünüyorum. Ancak servisi olmayanlar yavaş yavaş yok oluyorlar. Otomobillerdeki teypler yeni sistem, televizyonlar kendinden uydu alıcılı, kanalların tamamı HD, televizyonlar kanal listesini kendi güncelliyor. Kısacası yavaş yavaş mesleğimiz teknolojiye yenik düşüyor" diye konuşarak mesleğini zorluklarla devam ettirmeye çalıştığını kaydetti. - AYDIN

30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor
30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor
30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor
30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor

Fabrika, Koçarlı, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 30 yıllık televizyon tamircisi teknolojiye direniyor - Son Dakika


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