Son Dakika Haberleri: 30 Yüzücü Soğuğa Aldırmadan Boğazın Serin Sularına Atladı

30 Yüzücü Soğuğa Aldırmadan Boğazın Serin Sularına Atladı

3 saat önce

30 yüzücü soğuğa aldırmadan boğazın serin sularına atladı -Dondurucu soğukta denize girdilerİSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen 30 yüzücü, dondurucu soğukta denize girdi.

30 yüzücü soğuğa aldırmadan boğazın serin sularına atladı
-Dondurucu soğukta denize girdiler

İSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen 30 yüzücü, dondurucu soğukta denize girdi. İstanbul'da her hafta denize giren Open Water Yüzme Kulübü üyeleri, soğuk havaya rağmen denizin tadını çıkardı.
Çeşitli meslek gruplarına mensup 25 yaş üstü üyelerden oluşan yüzücüler, Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdi. Ateşin başında mayolarını giyip özenle ısınma hareketlerini yapan yaklaşık 30 yüzücü, soğuğa aldırmadan kendilerini denizin serin sularına bıraktı. Her hafta bir araya gelerek özellikle soğuk sularda denize girdiklerini belirten yüzücüler, İstanbulluların sokağa çıkmaya çekindiği soğuk havalarda mayolarını giyerek boğazın tadını çıkardı.
Kulüp üyeleri adına konuşan yüzücü Hasan Eke, "15 milyonluk İstanbul'da bu güzelliği yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın her biri değişik meslek gruplarına mensup. İçimizde sanayici, avukat, bankacı, doktor, emekli, işçilerden oluşan bir gönül birliği var. Her zaman beraberiz. Sadece bugün değil, bütün sezon yüzüyoruz. Yaz kış özellikle soğuk suları arıyoruz. Bu güzelliği İstanbul'da kaç kişi yaşayabiliyor bilmiyorum. Biz bugün 30 kişi yaşıyoruz. Sarayburnu grubumuzla iki yaka arasında karşılıklı olarak yüzüyoruz. Çok güzel, hoş vakitler geçiriyoruz" dedi.
Yüzücülerden Erdeniz Saraç, "Deniz bizim için bir araç. Burada olmaktan mutlu oluyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi açık su yüzücüleri. Türkiye'de girmedikleri, yüzmedikleri deniz yok" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Saldırganlar, Atıldıkları Gece Kulübüne Geri Dönüp Dehşet Saçtı: 5 Yaralı İstanbul'a Kar Uyarısı! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı

Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Kadınlardan 3'ünde HIV Virüsü Çıktı CHP'nin İstanbul Aday Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sokaklarında Tek Başına Gezip Metroya Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:47:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Yüzücü Soğuğa Aldırmadan Boğazın Serin Sularına Atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]