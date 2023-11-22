 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
300 Bin Genç Aynı Anda Kitap Okuyacak - Son Dakika

300 Bin Genç Aynı Anda Kitap Okuyacak

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği 'Kitap Kurdu Yarışması' bu yıl 300 bin gence ulaşmayı hedefliyor. Yarışma, ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için düzenleniyor ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için açılışı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Yarışmada öğrenciler, 5 kitap okuduktan sonra 100 soruluk bir sınavda ter dökecekler.

300 Bin Genç Aynı Anda Kitap Okuyacak
22.11.2023 - 18:10,  Güncelleme: 10:25
Abone Ol

Türkiye Gençlik Vakfı'nın markalaşan projesi 'Kitap Kurdu Yarışması" 2023-2024 Lansmanını Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Geçtiğimiz yıl 111 bin 505 başvuruyla rekor bir kitap yarışmasına imza atan TÜGVA, bu yıl 300 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için organize edilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kitap Kurdu Yarışması'nın bu yıl 6.'si düzenlenecek. 81'ilde Türkiye geneli olarak yapılan yarışmanın, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için açılışı Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin katıldığı programa pek çok basın mensubu, STK yöneticisi ve ortaokul öğrencileri katıldı.

300 Bin Genç Aynı Anda Kitap Okuyacak

KENDİ REKORUNU KIRMIŞTI!

Lansman programında konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci: "2021-2022 yılında 40 bini aşkın genç arkadaşımıza bu proje sayesinde ulaştık. 40 binin ardından 2022-2023 döneminde, yani geçen sene 111 bin 505 öğrenciyle ulaşarak kendi rekorumuzu kırdık. Bu yıl hedefimiz 300 bin öğrenciye ulaşmak." diyerek hedeflerini açıkladı.

İlk genç yaş skalasına hitap eden yarışmada ortaokullu öğrenciler 5 kitaplık okumanın ardından 100 soruluk bir sınavda ter dökecekler. Türkiye geneli 81 ilden katılıma açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 25 Şubat olarak açıklandı. Yarışmanın 8-9-10 Mart'ta online, 21 Nisan'da yazılı sınav şeklinde yapılacak.

USTA YAZARLAR KALİTELİ KİTAPLAR

Yarışma kitapları; edebiyat, tarih, bilim-teknoloji, değerler eğitimi, fantastik-kurgu ve klasiklerden oluşan çok yönlü bir okuma listesine sahip. İki farklı kategoride toplamda 10 kitaplık listede yazarlar da dikkat çekiyor. Ömer Seyfettin, Jules Verne, Edmondo De Amicis gibi Türk ve Dünya klasiklerinden isimlerle beraber, Mustafa Özçelik, Esra Bahadır Cesar, Figen Yaman Coşar, Meryem Uçar, Ayşe Sevim, Yusuf Asal'a ait günümüz yazarlarının kitapları da listede yer alıyor.

300 Bin Genç Aynı Anda Kitap Okuyacak

KİTAP KURTLARI ÖDÜLLERE DOYACAK

Yarışmaya "tugva.org" üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyarak sınava hazırlanıyor. Sınav sonunda dereceye giren ilk 10 öğrenciye ödüller var. 1.'ye Umre veya Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte) + 15 Bin TL, 2.'ye Bilgisayar +12 bin TL, 3.'ye elektrikli scooter + 9 bin TL ve daha pek çok ödül, dereceye giren öğrencilere takdim edilecek.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Eğitim

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 300 Bin Genç Aynı Anda Kitap Okuyacak - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, suç duyurusunda bulundu
12:25 Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı! Adliyeden koşarak kaçtı
12:11 KAAN için geri sayım başladı! 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapacak
12:00 Galatasaray küme düşme hattına geriledi! Milli voleybolcu maç sonu gözyaşlarını tutamadı
11:58 Çin'de gizemli zatürre salgını yaşanıyor, hastaneler hasta çocuklarla dolup taşıyor
11:37 Toyota, 580 bin aracını geri çağırdı
11:34 Ankara'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 5 Kişi Öldü
11:15 5 kişinin hayatını kaybettiği komşu katliamında ailenin tek kurtulan üyesi 4 yaşındaki otizmli bir çocuk oldu
11:16 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silahlı paylaşımları nedeniyle adliyeye sevk edildi
11:11 Herkesin içinde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalışan kadın uçağı birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 13:44:14. #1.12#
SON DAKİKA: 300 Bin Genç Aynı Anda Kitap Okuyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement