300 bin lira değer biçilen Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya için satmadı - Son Dakika

300 bin lira değer biçilen Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya için satmadı

Bolu'da, ahşap oymacılıkla uğraşan İsmail Şentürk, 2 yılda ahşaptan yaptığı ve 300 bin liraya alınmak istenildiği halde satmadığı 2,5 metrelik Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor.

300 bin lira değer biçilen Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya için satmadı, System.String[]

Bolu'da, ahşap oymacılıkla uğraşan İsmail Şentürk, 2 yılda ahşaptan yaptığı ve 300 bin liraya alınmak istenildiği halde satmadığı 2,5 metrelik Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor.

Bolu Belediyesi'nde memur olarak çalışan İsmail Şentürk (49), belediye bünyesinde açılan ahşap atölyesinde 2017 yılında Hilye-i Şerif yapmak için çalışmalarına başladı. Tamamı el işçiliği olan ve farklı teknikler kullanıllarak yapılan 2.5 metre yükselikteki tabloyu 2 yılın sonunda tamamlayan Şentürk, geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan özel bir sergide eserini sergiledi. Sergi sırasında yakın çevresine, "bir gün Ayasofya camii olursa bu eserimi oraya hediye etmek istiyorum" diyen Şentürk, hayalinin gerçekleşmesiyle birlikte evinde sakladığı eserini yeniden gün yüzüne çıkardı. Eserini sergilediği günden itibaren çok sayıda kişinin satın almak istemesine rağmen Hilye-i Şerif tablosunu satmayan Şentürk'ün tek isteği eserinin Ayasofya Camii'nde muhafaza edilmesi.

"O gün verdiğim sözün arkasındayım"

Eserini sergilediği gün verdiği sözün arkasında olduğunu ifade eden Şentürk, "4-5 yıl önce Bolu Belediyesi bünyesinde ahşap atölyesi açtık. Ahşap atölyesinde yapmış olduğumuz çalışmalardan birisi Hilye-i Şerif. 2.5 metreye 1.6 metre ebatlarında. 2 yılda tamamladık. 2019 başında sergiye hazır haldeydi. 2019 yılı Mart ayında Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde sergiledik. Sergilemiş olduğumuz dönemde söz vermiştik. Bir gün Ayasofya cami olursa herhangi bir bedel talep etmeksizin yapmış olduğumuz bu eseri Ayasofya Camii'ne hediye edeceğimizi deklare ettik. Bugün de yine sözümüzün arkasındayız. Eğer yetkili mercilerden gerekli izinler alınabilirse biz bu eseri Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyoruz. Peygamber efendimizin de İstanbul'u fetheden kumandan ve askerleriyle ilgili hadisi bulunmakla berber en uygun sergilenebileceği yer olarak Ayasofyayı düşündük" dedi.

"En layık olduğu yer Ayasofya'dır"

Yapımında herhangi bir makine kullanılmadığını ifade eden Şentürk, "Yapımında CNC dediğimiz makinelerle yapımı gerçekleştirilmemiş olup, el yapımıdır. Kenarlar Selçuklu-Osmanlı mimarisinde kullanılan motiflerle bezenmiş. El oymacılığıdır. Onun dışındaki bölümler kıl testereyle kesim ve ahşap kakma olarak yapılmıştır. İnşallah gerekli izinler alınabilir, Ayasofya'da bu eserimizi görebiliriz. Hep beraber bunun haklı gururunu yaşarız. Bizde bulunması artık uygun düşmemektedir. En layık olduğu yer Ayasofya'dır" şeklinde konuştu.

"300 bin lira verdiler"

Dünyada başka bir örneği olmadığını söylediği eserine 300 bin lira değer biçildiğini kaydeden İsmail Şentürk, "Hat yazılarak yapılmış örnekleri yakın ebatlarda yapılmakla beraber ahşap olarak yapılmış örneği bulunmuyor. Hilye-i Şerif tablomuza değişik zamanlarda sahip olmak isteyen insanlar oldu. Farklı farklı rakamlar geçti ama bunların arasındaki en yüksek rakam 300 bin liraydı. Biz bu tablomuzu satmayı o zaman düşünmedik. Şu an da düşünmüyoruz. Ayasofya bizim telli duvaklı gelinimizdir, gelinimize de böyle bir takı yakışır düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı. - BOLU

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 03:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 300 bin lira değer biçilen Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya için satmadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi         
15:51
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı         
13:53
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak         
09:47
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor         
08:55
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı         
04:56
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı         
00:07
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 21:40:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 300 bin lira değer biçilen Hilye-i Şerif tablosunu Ayasofya için satmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei