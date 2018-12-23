300 Bin Lira Ödülle Aranan PKK'lı Teslim Oldu
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK üyesi Adnan Sav (25), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK
üyesi Adnan Sav (25), Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Habur Sınır Kapısı
'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliği
, Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinden terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak Irak
ve Suriye
'de silahlı eylemlerde bulunan, İçişleri Bakanlığı
'nca gri kategoride 300 bin lira ödül ile aranan Adnan Sav'ın, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada Adnan Sav'ın gözaltına alındığı bildirildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:12 Kaynak: DHA
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