Son Dakika Haberleri: 300 Bin Lira Ödülle Aranan PKK'lı Teslim Oldu

300 Bin Lira Ödülle Aranan PKK'lı Teslim Oldu

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK üyesi Adnan Sav (25), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

300 Bin Lira Ödülle Aranan PKK'lı Teslim Oldu, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK üyesi Adnan Sav (25), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği, Diyarbakır'ın Lice ilçesinden terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak Irak ve Suriye'de silahlı eylemlerde bulunan, İçişleri Bakanlığı'nca gri kategoride 300 bin lira ödül ile aranan Adnan Sav'ın, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada Adnan Sav'ın gözaltına alındığı bildirildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:34 Kaynak: DHA

Habur Sınır Kapısı, İçişleri Bakanlığı, Şırnak, PKK, Güncel
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