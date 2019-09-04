300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla Gri Liste'de yer alan terörist Harun Başlık öldürüldü.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılagaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(İHA)
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