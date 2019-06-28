Son Dakika Haberleri: 300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi suçüstü yakalandı
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300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi suçüstü yakalandı

24 dakika önce

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde makineler, elektronik malzemeler ve tesisat onarımları için yapılan ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden maliyetleri fazla yazıp, yapılmamış işlemleri yapılmış gibi göstereceğini söyleyerek rüşvet istediği iddia edilen öğretim görevlisi...

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi suçüstü yakalandı, System.String[]
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde makineler, elektronik malzemeler ve tesisat onarımları için yapılan ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden maliyetleri fazla yazıp, yapılmamış işlemleri yapılmış gibi göstereceğini söyleyerek rüşvet istediği iddia edilen öğretim görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde alınacak olan makineler, malzemeler ve tesisat onarımları için yapılan ihaleyi kazanan firma yetkilisi A.B. üniversitede ihaleler için yetkili olan öğretim görevlisi Mehmet Z.A.'nın kendisinden 300 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek polise şikayette bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde görevli makine mühendisi Mehmet Z.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İhaleyi kazanan firma yetkilisine fakülte tarafından yapılan ihalede yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterip, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazacağını söyleyerek rüşvet isteyen Mehmet Z.A., firma yetkilisi A.B.'den rüşvet olarak aldığı ve daha önce polis tarafından seri numaraları tespit edilerek kayda alınan 20 bin Türk lirası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanarak emniyette götürülen Mehmet Z.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Zeyni A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
İzmir, Ege Üniversitesi, 3. Sayfa
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