300 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Maltepe'de penceresi açık evlere girerek toplamda 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 ve 9 Ağustos tarihlerinde Maltepe'de 8 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Penceresi açık evlerden 300 bin TL'lik hırsızlık

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları, şüphelilerin penceresi açık evleri hedef olarak seçtiklerini, açık pencerelerden evlere girerek içeride bulunan değerli eşyaları ve paraları çaldıklarını gösterdi. Hırsızların 8 ayrı adresten çaldıklarının değerinin ise 300 bin TL olduğu belirlendi.

Hırsızlara suçüstü

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, 10 Ağustos günü Maltepe'de, 8 ayrı olayın şüphelisi oldukları belirlenen zanlılardan 2'si suçüstünde yakalandı. Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen Gul Mohammed A. ve Sharafuddin A. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 şüpheli tutuklandı, diğerleri aranıyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL