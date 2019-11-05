300 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPAN ŞEBEKE KAMERADA

-Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri apartmanlara giriş ve çıkış anları

İstanbul 'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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