Son Dakika Haberleri: 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şebeke kamerada
Son Dakika Güncel 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şebeke kamerada

300 bin TL'lik hırsızlık yapan şebeke kamerada

7 saat önce

İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı.

300 bin TL'lik hırsızlık yapan şebeke kamerada, System.String[]
İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Zeytinburnu ve Güngören'de son 1 ay içerisinde 9 ayrı adresteki hırsızlık olaylarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin sabaha karşı kapıları kart ya da röntgen filmi kullanarak  saniyeler içinde açtıklarını belirledi. Şüphelilerin girdiği 9 ayrı adresten yaklaşık 300 bin liralık cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler hırsızlık olayına karışan 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Geçen cuma günü şüpheliler, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde Afgan uyruklu kişinin evinden çaldıkları cep telefonu ve tabletle birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İdris Ç.(24), Ali Rıza G.(22), Özgür K.(21), Tuncay D. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:09 Kaynak: DHA
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