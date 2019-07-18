Son Dakika Haberleri: 300 bin TL'lik sigara çalan hırsızın mağaza müdürü olduğu ortaya çıktı
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300 bin TL'lik sigara çalan hırsızın mağaza müdürü olduğu ortaya çıktı

2 saat önce

Erzurum'da bir marketten 300 bin TL'lik sigara hırsızlığı yaşandı.

300 bin TL'lik sigara çalan hırsızın mağaza müdürü olduğu ortaya çıktı, System.String[]
Erzurum'da bir marketten 300 bin TL'lik sigara hırsızlığı yaşandı. Polisin takibi sonucu hırsızının marketin sorumlu müdürü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, sorumlu müdürü olduğu marketin yaklaşık 300 bin TL değerindeki çeşitli markalarda sigarayı çalan R.Ç isimli müdür kamera çalışması sonucu tespit edilerek yakalandı.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ERZURUM
Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
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