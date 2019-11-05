Son Dakika Haberleri: 300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi
Son Dakika 3. Sayfa 300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi

300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi

7 saat önce

300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi İstanbul'da 9 evden 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslara polisten suçüstüİSTANBUL - 5 ayrı ilçede girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı.

300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi, System.String[]

300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi

İstanbul'da 9 evden 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslara polisten suçüstü

İSTANBUL - 5 ayrı ilçede girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 1 ayda Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde meydana gelen, 9 ayrı evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polisten hırsızlara suçüstü

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 1 Kasım günü polis eşkalleri önceden belirlenmiş şahısları Güngören Denizköşkler Mahallesinde bir binadan çıkarken gördü. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri Afganistan vatandaşı bir şahısın evinden çaldıkları cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalarla birlikte suçüstünde yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ali Rıza G. (22), İdris Ç. (24), Özgür K. ve Tuncay D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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