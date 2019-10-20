Son Dakika Haberleri: 300 bin TL ödülle aranan 2 terörist, teslim oldu
Son Dakika Güncel 300 bin TL ödülle aranan 2 terörist, teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 2 terörist, teslim oldu

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 2 teröristin, ailelerin de devreye girmesiyle Van'da teslim olduğunu açıkladı.

300 bin TL ödülle aranan 2 terörist, teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 2 teröristin, ailelerin de devreye girmesiyle Van'da teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttırdı. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu."


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:38 Kaynak: DHA
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