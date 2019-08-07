Son Dakika Haberleri: 300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
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300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi

17 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı...

300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."
(İHA)
İçişleri Bakanlığı, Karlıova, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
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