300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı...
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova
kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."
(İHA)
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