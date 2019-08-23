Son Dakika Haberleri: 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
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300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı terörist etkisiz hale getirildiMARDİN - İçişleri Bakanlığı;

300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN - İçişleri Bakanlığı; "İç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos'ta Mardin'in Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 1'inin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi."

İçişleri Bakanlığı, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı: 300 bin TL ödüllü Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
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