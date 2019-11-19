Son Dakika Haberleri: 300 bin TL ödülle "Nirvana" kod adlı terörist ve 4 şahıs yakalandı
Son Dakika Güncel 300 bin TL ödülle 'Nirvana' kod adlı terörist ve 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

300 bin TL ödülle "Nirvana" kod adlı terörist ve 4 şahıs yakalandı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım...

300 bin TL ödülle

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır" denildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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