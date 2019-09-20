Son Dakika Haberleri: 300 bin tl ödüllü gri kategoride aranan terörist bitlis'te öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

300 bin tl ödüllü gri kategoride aranan terörist bitlis'te öldürüldü

17 dakika önce

BİTLİS'te, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen yakın hava destekli operasyonlarda, 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

300 bin tl ödüllü gri kategoride aranan terörist bitlis'te öldürüldü, System.String[]

BİTLİS'te, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen yakın hava destekli operasyonlarda, 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin Terör Suçundan Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride bulunan 'Sipan Argeş' kod adlı Devrim Akbay olduğu tespit edildi.

Bitlis Valiliği, 17 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalarla düzenlenen Yakın Hava Destekli operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bu teröristlerden birinin de 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Sipan Argeş' kod adlı Devrim Akbay olduğunu tespit edildiğini bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 17.09.2019 tarihinde icra edilen Yakın Hava Desteği neticesinde 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubundan birinin Terör Suçundan Arananlar listesinde 300.000 TL ödülle Gri kategoride aranan Sipan ARGEŞ (K) Devrim AKBAY olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak,  terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti Galatasaray'a yeni sponsor! 6 milyon 550 bin lira gelir elde edilecek Koop-İş Sendikası ile H&M anlaştı! İşçiler birçok sosyal hak kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 19:38:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 300 bin tl ödüllü gri kategoride aranan terörist bitlis'te öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]