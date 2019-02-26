Son Dakika Haberleri: 300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi

300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi

58 dakika önce

Gök bilimcilerin, daha önce bilinmeyen 300 bin uzak galaksiyi keşfettiği bildirildi.

300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi, System.String[]
Gök bilimcilerin, daha önce bilinmeyen 300 bin uzak galaksiyi keşfettiği bildirildi.

Space.com'un haberine göre, 18 ülkeden 200'ü aşkın gök bilimci, Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü'nün işlettiği radyo teleskop ağı LOFAR'ın gözlemleri üzerinde yaptıkları incelemede 300 bin uzak galaksiyi keşfetti.

Düşük frekanslı radyo dalgalarını tarayan LOFAR'ın, bir galaksiden çıkan çok küçük ışımayı dahi tespit edebildiğine dikkat çekildi.

Bilim adamlarının, genellikle uzak galaksilerin merkezinde bulunan dev kara deliklerden gelen sinyalleri de saptadığı ifade edildi.

Bulgunun, süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunun ve büyüdüğünün, galaksi-salkımları ve diğer birçok kozmik olayın daha iyi anlaşılmasını sağlaması bekleniyor.

Çalışmanın ayrıntıları, "Astronomy & Astrophysics"in özel sayısında internet üzerinden yayınlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Hollanda, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı 2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 300 Bin Uzak Galaksi Keşfedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]