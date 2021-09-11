Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Gençler Sporla Buluşuyor" projesi kapsamındaki "300 Çocuk 300 Sporcu" programı başladı.

ASKİ Spor Kulübü'nün Rıza Kayaalp- Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlediği organizasyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye yetkilileri, ASKİ Spor Kulübü sporcuları şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile vatandaşlar katıldı.

Mansur Yavaş, konuşmasına Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde yetişecek sporcuların Türkiye'yi temsil ederek İstiklal Marşı'nı okutmasını temenni ederek başladı.

ASKİ Spor Kulübü'nde gençlerin başarılı olacakları spor branşlarında yetiştirileceğini dile getiren Yavaş, "Programa 2 bin başvuru yapılmış. Bunların içinden şimdilik 300 tanesi seçilecek. Seçilemeyenler üzülmesin onlar da umarım spora devam eder. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 10 binin çok üzerinde sporcu faaliyet gösteriyor. İnşallah onlara yenilerini ilave edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de yaptıkları konuşmada genç sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Mansur Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü'nde şampiyonluk kazanmış sporcular fotoğraf çektirdi.