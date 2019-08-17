300 Çocuk yeteneğini geliştirdi
1 saat önce
Düzce Belediyesi Yaz Spor Okulları dönem derslerini tamamladı.
Düzce Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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Okulları dönem derslerini tamamladı. Toplam 300 çocuğun katıldığı spor
derslerinde yeteneklere yönelik eğitimler verildi.
Düzce Belediyesi Yaz Spor Okulları Basketbol ve Futbol
branşlarında açılan kurslarla 300 çocuğun yeteneklerini geliştirmesine destek oldu. 18 Temmuz Stadyumunda düzenlenen antrenman ve eğitimlerle 180 çocuk futbol branşında 120 çocuk da basketbol
branşında kendisini geliştirme şansı buldu. Yaklaşık bir buçuk ay süresince devam eden kurslar bu yaz dönemi için derslerini tamamladı. Konu hakkında yapılan açıklamada geleneksel hale getirilen yaz spor okullarının gelecek dönem de açılmasının planlandığı belirtildi. - DÜZCE
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