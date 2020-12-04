300 defterdarlık uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
04.12.2020 09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığının daha önce açıkladığı 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının daha önce açıkladığı 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, defterdarlık uzman yardımcıları Bakanlığın taşra teşkilatlarında (defterdarlıklarda) görevlendirilecek.
Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021'de Bakanlığın internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri de Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
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