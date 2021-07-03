300 DÖNÜMLÜK EKİLİ ARAZİ KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm ekili arazı küle döndü.

Emirhan Mahallesi Alaca mevkisindeki saat 13.00 sıralarında ekili arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki diğer ekili arazilere sıçradı. Durumu fark eden çiftçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelere ait itfaiye ekipleri, iş makinaları ve çiftçilerin traktörle müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, yaklaşık 300 dönüm ekili arazinin yangını belirtti.