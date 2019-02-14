300'e Yakın Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu, 60 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Venezuela'da 300'e yakın çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Kolombiya vatandaşı Juan Carlos Sanchez Latorre, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2007-2008 yıllarında yaklaşık 300 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Kolombiyalı Juan Carlos Sanchez Latorre, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Latorre, cinsel istismar görüntülerini internette "Big Bad Wolf" (Büyük Kötü Kurt) takma adıyla paylaşıyordu.



Geçen yıl Venezuela'nın Maracaibo şehrinde sahte kimlikle yakalandı.



Yakalanmadan önce 5 yıldır aranıyordu.



Eylül 2018'de sınır dışı edilerek Kolombiya'ya sınır dışı edildi.



'Kurbanlarına internetten ulaştı'



Barranquilla'daki mahkemede görülen davada savcılar, Latorre'nin 276 erkek ve kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.



Savcılar, Latorre'nin kurbanlarına internetten ulaştığını ve daha sonra onlarla alışveriş merkezlerinde buluşup cinsel ilişki karşılığında para teklifinde bulunduğunu, teklifi reddeden çocukların ise saldırıya uğradığını belirtti.



Latorre'nin suçları Venezuela'da işlediğine inanılıyor.



Komşuları ise hiçbir zaman onun tehlikeli bir pedofil olduğundan şüphelenmediklerini söyledi.

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